Menem anuncia que é candidato em 2003 O ex-presidente argentino Carlos Menem, casado neste fim de semana com a ex-miss Universo Cecilia Bolocco, anunciou hoje sua decisão de ser candidato às eleições presidenciais de 2003. "El Turco", como é conhecido popularmente, sustentou que já está trabalhando para vencer a convenção interna do Partido Justicialista (peronista), da oposição. "Enquanto Menem viver, haverá Menem na República Argentina". Na semana passada, o juiz federal Jorge Urso havia proibido Menem de sair do país, por suspeitas de envolvimento no escândalo de contrabando de armas. No entanto, neste semana o juiz revogou sua própria decisão. Desta forma, Menem poderá viajar ao exterior, e assim, realizar sua lua-de-mel, que ficou adiada. O ex-presidente considerou como provável um passeio à Síria, terra natal de seus pais.