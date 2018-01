Menem assume liderança na corrida presidencial argentina O ex-presidente argentino Carlos Menem assumiu a liderança nas pesquisas de opinião para a sucessão presidencial, a apenas 12 dias das eleiçõs no país, ao ultrapassar o candidato do governo, Nestor Kirchner. Segundo o instituto Ipsos-Moro Araujo, que realizou a pesquisa pública pelo jornal La Nación, Menem está em primeiro lugar nas pesquisas com 18,3% das intenções de votos, seguido por Kirchner com 16,8%. Na pesquisa anterior, realizada em março, Menem aparecia em terceiro lugar com 15%, enquanto Kirchner liderava com 21,2%. A pesquisa também mostra a evolução do candidato conservador Ricardo López Murphy, que saltou do quinto (11,6%) para o terceiro lugar (16,3%). Os cinco primeiros colocados estão separados por apenas seis pontos. O governador da província de San Luis, por sua vez, Adolgo Rodriguez Saa, caiu da segunda para a quarta colocação, de 15,8% para 15,1% das intenções de votos. A parlamentar de esquerda Elisa Carrio ficou em quinto lugar com 12,6%, mantendo-se estável em comparação com os 12,5% da pesquisa de março.