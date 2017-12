Menem confirma que será candidato à presidência em 2007 O ex-presidente argentino Carlos Menem confirmou na quarta-feira, em um comício em Buenos Aires, que voltará a disputar as eleições presidenciais do próximo ano, encerrando as especulações sobre o assunto. "Não quero que haja mais especulações. Sou candidato", disse o ex-chefe de Estado (1989-1999) ao falar a 500 pessoas. Em setembro, Menem, de 76 anos, desmaiou por causa de uma hipoglicemia enquanto discursava num comício em que pretendia lançar sua candidatura. O ex-governante definiu seus seguidores como "a verdadeira militância do Partido Justicialista (peronista)", o mesmo do seu maior rival, o presidente Néstor Kirchner. Nas eleições presidenciais de 2003, Menem derrotou Kirchner no primeiro turno, mas se negou a concorrer com ele no segundo. Kirchner lidera as enquetes de intenções de voto para as eleições do próximo ano. Mas ainda não decidiu se vai tentar a reeleição. Alguns setores governistas defendem a candidatura da sua mulher, a senadora Cristina Fernández.