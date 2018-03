Menem confirma que será candidato a presidente O ex-presidente da Argentina Carlos Menem confirmou que é candidato às eleições presidenciais de 2003 após os resultados das eleições legislativas realizadas ontem no país. Menem declarou que ficou muito satisfeito com o desempenho do Partido Justicialista. "Arrasamos em todo o país, especialmente nas grandes províncias", comentou o ex-governante em entrevista ao site do jornal Ámbito Financiero.