Menem e Alfosín declaram apoio a De la Rúa O presidente Fernando de la Rúa deu início a uma rodada de reuniões com a intenção de reconstituir sua base política no Congresso, onde não possui maioria. O momento é crucial, pois precisará de apoio para abrir caminho para o ministro da Economia, Domingo Cavallo, que nos próximos dias adotará medidas polêmicas para reativar a economia argentina, além de combater a evasão de divisas. Para obter o respaldo necessário, De la Rúa recebeu ontem de manhã na Casa Rosada os ex-presidentes Raúl Alfonsín, que governou o país entre 1983 e 1989 e Carlos Menem, mandatário do fim de 1989 a 1999. Ambos confirmaram o apoio ao atual governo para tirar o país da crise. Leia mais no Estadão