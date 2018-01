Menem e Bolocco se casam em 14 de abril O ex-presidente argentino Carlos Menem e a ex-Miss Universo chilena Cecilia Bolocco anunciaram formalmente que se casarão em 14 de abril próximo em Anillaco, cidade natal do ex-mandatário na província de La Rioja, cerca de 1.100 km ao sul de Buenos Aires. "Sim, vou me casar em Anillaco", disse o septuagenário Menem, segundo o vespertino Crónica, embora em declarações a uma rádio local o ex-chefe do Executivo argentino não tenha dado certeza de que as bodas se realizarão em abril. O jornal indicou que a cerimônia será diurna e acontecerá em uma capela, mas que serão tantos os convidados que Bolocco calculou que "não haverá lugar para todos". Mesmo sendo divorciado há dez anos de sua primeira esposa, Zulema Yoma, Menem poderá celebrar seu casamento pelo rito católico porque, apesar de seus antepassados serem muçulmanos, ele se converteu ao catolicismo quando era criança, e se casou com Zulema apenas no cartório civil.