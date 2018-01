Menem e Kirchner já falam no segundo turno Com 81% dos votos apurados, o primeiro turno das eleições presidenciais dá uma vitória dividida ao Partido Justicialista (PJ) entre o ex-presidente Carlos Menem, com uma vantagem apertada de 23,9% sobre o governador da província de Santa Cruz, Néstor Kirchner, que obteve 21,8% dos votos. Em terceiro lugar ficou o economista Ricardo López Murphy (16,9%), do Movimento Recrear, enquanto que Elisa Carrió, do ARI, ocupou o quarto posto com 14,4%. O também justicialista Adolfo Rodríguez Saá ficou com a quinta posição, com 13,9%, conforme dados oficiais do ministério do Interior. Em seu discurso, quase no final da noite deste domingo, Néstor Kirchner agradeceu aos argentinos "pela participação cívica, pela maturidade de hoje". Ele disse que ganhou o novo modelo: "a Argentina, depois de muitíssimo tempo, vai deixar atrás o modelo de país, do endividamento, da corrupção, para passar ao modelo da produção, do trabalho, da volta à dignidade de todos os argentinos?. Para constrastar com o estilo agressivo de Carlos Menem de atacar seus adversários, e abrir caminho às alianças para disputar o segundo turno, Kirchner fez questão de exaltar a performance de Saá, Carrió e Murphy ao dizer que ?não nos sentimos acima de ninguém, a Argentina necessita de grandeza, houve votos muito importantes, como Rodríguez Saá e Carrió que fizeram uma boa eleição, também López Murphy?. Ele aproveitou para convocar aos argentinos "a um modelo de igualdade?. Mas Kirchner não deixou de dar uma estocada em Carlos Menem, quem afirmou que não haveria segundo turno porque venceria no primeiro: ?os dados são de absoluta paridade, para aqueles que disseram que ganhariam com 40% dos votos?. O ex-presidente Carlos Menem também fez um discurso, no qual voltou a reafirmar que voltará a ocupar a cadeira presidencial na Casa Rosada, sede do governo argentino. Como de costume, atacou seu inimigo número um, o presidente Eduardo Duhalde, que apóia Néstor Kirchner. Menem o acusou de cometer fraude por dividir eleitoralmente o peronismo. "Eu quero agradecer aqueles que participaram das eleições, que além das diferenças, as calúnias e injúrias, o povo argentino não come vidro e vamos tirar a Argentina do desastre dos governos de 1999 e este último que levou à um nível de pobreza inédito no país", disse em referência à Duhalde. Menem afirmou que se perder no segundo turno, voltará a ser candidato em 2007.