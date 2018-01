Menem e Kirchner voltam a se encontrar em 18 de maio O ex-presidente Carlos Menem e o governador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, ambos do Partido Justicialista (PJ), também chamado de peronista, disputarão no próximo 18 de maio a Presidência da Argentina. É a primeira vez que o país decide seu presidente em uma instância de segundo turno, numa eleição apertada que deu a Carlos Menem 24,2% dos votos , seguido por seu adversário, Néstor Kirchner, com 22%. Ricardo López Murphy, do Movimento Recrear, ficou em terceiro lugar (16,4%), enquanto que Elisa Carrió (ARI-Afirmação por uma República de Iguais) obteve 14,2% da preferência do eleitorado, conquistando a quarta posição. Adolfo Rodríguez Saá, também peronista, que figurava entre os cinco com chances de ser eleito, ficou um pouquinho atrás de Carrió ao obter 14,1%. Menem ganhou nas províncias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fé, Santiado del Estero e Tucumán. Kirchner venceu em Buenos Aires, o maior colégio eleitoral do país, Chubut, Formosa, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz e Tierra del Fuego. A surpresa foi López Murphy, que venceu na Capital Federal. Apesar de ter ficado em quinto lugar, Rodríguez Saá foi o melhor votado em sua província de San Luis, San Juan e Mendoza. O resultado deste primeiro turno com o voto bastante fragmentado rompeu o mito histórico da maioria absoluta eleitoral na Argentina e fez um buraquinho na ego inflado do ex-presidente Carlos Menem, que acreditava ganhar com grande distância de seus adversários, e sempre pretendeu perpetuar-se no poder. Também marcou a derrota final da UCR-União Cívica Radical, que com Leopoldo Moreau como candidato conseguiu míseros 2,3% dos votos. Os tradicionais votos radicais foram transferidos para López Murphy e Carrió, ambos com partidos próprios. Para completar, esta eleição quebrou a hegemonia bipartidária legendária no país entre o PJ e a UCR. A partir de agora, a palavra de ordem chama-se alianças. Kirchner já deu sinais de que sua estratégia se concentrará no movimento anti-menemista O segundo turno Para os analistas, a chave da campanha para o segundo turno das eleições na Argentina será a estratégia de mostrar a diferença entre os dois candidatos. A maioria concorda em que no segundo turno, Menem tem um elevado índice de rejeição e que Kirchner tem maiores condições de sair vitorioso. Porém, o governador de Santa Cruz e aliado do presidente deverá tomar o cuidado para não ser identificado como a reedição do velho conflito entre Menem e Duhalde. As alianças já começaram a ser discutidas ontem mesmo, a partir das 23:30 horas, quando haviam sido apurados mais de 80% dos votos. Menem admitiu que buscará o apoio de López Murphy, já que ambos são identificados como os candidatos pró-mercado, e de Adolfo Rodríguez Saá, velho amigo e aliado do ex-presidente, pelo menos até antes destas eleições. "Vamos falar com López Murphy e também com Rodríguez Saá, já que ambos fizeram uma grande eleição", elogiou Menem. Na outra ponta, Néstor Kirchner preferiu não revelar suas intenções mas já recebeu uma piscada de olho de Elisa Carrió e sorriu para López Murphy. Sem dizer diretamente que Kirchner é sua opção para o segundo turno, a deputada limitou-se a lançar uma contundente frase: "Eu não voto em Menem de jeito nenhum". Enquanto que em seu discurso de vitória Kirchner dedicou um trecho especial para elogiar o "excelente" desempenho de López Murphy, de Carrió e Rodríguez Saá. Um dos homens fortes da campanha de Murphy confessou à Agência Estado que ainda não se começou a discutir alianças, mas que a tendência seria de um acordo com Néstor Kirchner. O economista, considerado uma espécie de fenômeno eleitoral devido ao seu vertiginoso crescimento na campanha de apenas seis meses, não gostaria de aliar-se com Menem porque os votos obtidos em sua primeira eleição presidencial, na qual ficou em terceiro lugar, vieram principalmente dos chamados anti-menemistas. Ainda é prematura qualquer afirmação sobre quem vai aliar-se com quem e o porquê. Porém, pelas conversas que a AE manteve com analistas e assessores de Menem, Kirchner, Saá, Carrió e Murphy, a tendência seria de um alinhamento entre Menem e Rodríguez Saá, e entre Kirchner com Carrió e Murphy.