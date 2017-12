Menem é vizinho non grato O mais novo vizinho da cidade de Don Torcuato, na Grande Buenos Aires, chegou com suas malas, esposa e amigos e logo foi sendo considerado persona non grata. O recém-chegado em questão - que não teve as boas-vindas - é o ex-presidente Carlos Menem, atualmente um detido da Justiça. Don Torquato é uma pacata cidade na região metropolitana da capital argentina, onde são abundantes as chácaras de fim de semana. Uma delas é a do ex-presidente da Casa da Moeda, Armando Gostanián, conhecido no entourage de Menem como "El Gordo Bolú" (o gordo babaca). Menem se hospeda ali. Com oito quartos, piscina e campo de futebol, a chácara ainda conta com área para jogos infantis, caso o septuagenário Menem e sua nova esposa, a ex-miss Universo Cecilia Boloccco, de 36 anos se dediquem a ter prole. No entanto, um grupo de vizinhos não está satisfeito com a presença do ex-presidente e com os conseqüentes efeitos que ela causa: o tráfego de curiosos, jornalistas, fotógrafos, policiais. De quebra, estão diversos integrantes do entourage menemista com um look peculiar que recorda filmes de Quentin Tarantino: camisas escuras e gravatas claras, óculos escuros e poucas palavras. Eles chegam em carros com vidros fumê. Dezenas de curiosos fizeram buracos na cerca viva para ver detalhes do cotidiano de "El Turco", como é conhecido o ex-presidente. Para evitar os olhares intrometidos, os zeladores colocaram uma lona verde ao redor do terreno. Mas acima de tudo, Don Torcuato é um reduto da União Cívica Radical (UCR), partido que foi eterno rival do partido Justicialista (também conhecido como "Peronista") de Menem. O município tem raízes históricas com a UCR: ali, Torcuato de Alvear teve sua fazenda, e ali foi criado seu filho, Marcelo Torcuato de Alvear, um dos mais famosos presidentes do país (1922-28) e emblemáticos líderes da UCR. Além da indisposição dos vizinhos, Menem teve a indiferença de sua única filha, Zulemita, que não lhe telefonou depois da prisão. Ela, que durante os dez anos de governo teve funções de primeira-dama por causa da separação de seus pais, sentiu-se traída depois que ele se casou há duas semanas com a ex-miss Universo. Enquanto Menem espera as definições da Justiça argentina, sua esposa, a chilena Cecilia Bolocco, poderia enfrentar problemas na Justiça de seu país. Existem denúncias de que ela ainda não estaria legalmente divorciada de seu anterior esposo, o americano Michael Young, e por isso, estaria sendo bígama. No meio do clima de tragédia que assola o lar dos Menem, um de seus advogados, Oscar Roger, tentou uma brincadeira de consolo: "No fim das contas, a prisão domiciliar não é nada ruim para quem acaba de se casar".