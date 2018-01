Menem está em primeiro para presidência argentina Uma nova pesquisa divulgada ontem à noite pela consultoria First Análises e Estudos mostra uma mudança de tendência entre o eleitorado que coloca Carlos Menem (Partido Justicialista (PJ), também chamado de peronista) em primeiro lugar, com 28,6% da intenção de votos, seguido por Ricardo López Murphy (Movimento Federal Recriar), com 22,4%. Em terceiro lugar, quase empatados, encontram-se os outros dois candidatos justicialistas Néstor Kirchner (15,3%) e Adolfo Rodríguez Saá (15,2%). A candidata Elisa Carrió Alternativa para uma República de Iguais (ARI) aparece em quinto lugar com 12,6%. A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 19 de abril, sobre um total de 1.975 entrevistados de diferentes cidades do país. Em comparação à pesquisa anterior do mesmo instituto, Menem mostra um crescimento de somente um ponto, enquanto que López Murphy apresentou um aumento de cinco pontos. Já o candidato do presidente Eduardo Duhalde perdeu quase dois pontos. Outra consultoria que divulgou sua pesquisa, Jorge Giacobbe e Associados. Menem também aparece em primeiro lugar con 22,4%, seguido por López Murphy, com 20,1%. Néstor Kirchner obteve 19%, enquanto que Saá aparece com 15%. Mais uma vez, Elisa Carrió obteve o quinto lugar com 14% da intenção de votos.