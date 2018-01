Menem está "tentando" ter um filho com Bolocco O ex-presidente argentino Carlos Menem, de 71 anos, revelou hoje que ele e sua mulher, a chilena e ex-miss Mundo Cecilia Bolocco, de 36 anos, estão "tentando" ter um filho. "Quem não está disposto a ser papai?", declarou o ex-mandatário em entrevista a um canal de televisão. "Estamos tentando. É algo que diz respeito à nossa intimidade, mas a nossa intenção é essa". Com a ex-esposa Zulema Yoma, Menem foi pai de dois filhos: Carlos Facundo, o mais velho, falecido em 1995 em um acidente de helicóptero, e María Zulema, a "Zulemita", de quem a imprensa diz que está revoltada com o casamento de seu pai com Bolocco. O ex-presidente está atualmente em prisão domiciliar, processado pela venda ilegal de armas ao Equador e à Croácia durante seu mandato (1989-1999). Na entrevista, Menem qualificou a ex-miss Mundo como "uma mulher que renunciou a muitas coisas para estar ao lado da pessoa que a ama e a quem ama", acrescentando que foram ditas muitas "mentiras e difamações" sobre Bolocco. Nas últimas duas semanas, Cecilia Bolocco iniciou uma viagem ao exterior qualificada pela imprensa argentina como uma campanha de apoio a seu marido para obter a liberdade dele. Em Bogotá, Bolocco encontrou-se com o presidente colombiano Andrés Pastrana e em Kennebunkport (estado do Maine, EUA) com o ex-presidente norte-americano George Bush.