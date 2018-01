Menem oferece cargo para obter apoio de Saá O candidato à presidente da Argentina pela Frente pela Lealdade, Carlos Menem, ofereceu ao candidato derrotado no primeiro turno, Adolfo Rodríguez Saá, "um cargo em seu gabinete para ele ou para qualquer dirigente de seu setor", em troca do apoio na disputa do segundo turno, em 18 de maio. Os dois se encontraram hoje em uma das fazendas de Saá, a 150 quilômetros da província de San Luis. Acompanhado pelo economista Carlos Melconian, provável ministro de Economia de um eventual governo Menem, o candidato disse que Rodríguez Saá lhe dará uma resposta no sábado, após assembléia do Movimento Nacional e Popular, liderado por Saá, dentro do Partido Justicialista. O adversário de Menem, o governador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, também está próximo de receber um importante apoio para o segundo turno. Ainda hoje, a ex-candidata Elisa Carrió, ser reunirá com a cúpula de seu partido, ARI-Afirmação para um a República de Iguais, para decidir a aliança com Kirchner. Fiel ao estilo de centro-esquerda, Elisa Carrió disse que elegerá Néstor Kirchner, mas não deixou de criticá-lo: "vamos votá-lo com reservas morais e pedimos que explique sua declaração (de bens) jurada e seu financiamento de campanha". Antes de fechar uma aliança com Kirchner, ela quer provas de que ele gastou somente 700 mil pesos na campanha, como afirma do relatório de gastos. Carrió considera que essa soma "é uma mentira".