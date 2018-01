Menem pode fazer acordo com EUA, caso seja eleito O candidato à presidência da Argentina, Carlos Menem, admitiu que se for eleito no dia 27, e se o prazo de 2005 para a formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) não puder ser cumprido, a "saída de emergência poderia ser uma área de livre comércio Argentina com Estados Unidos", descartando uma negociação em bloco com o Mercosul. Porém, Carlos Menem afirmou que a Argentina poderia participar da Alca "a partir do Mercosul, mas se surgirem incovenientes que impeçam isso, não haverá dificuldades para formar acordos como o do Chile com Estados Unidos". Em uma entrevista para um restrito grupo de jornalistas estrangeiros, nesta manhã, Menem, um dos fortes candidatos com condições de ser eleito, segundo as pesquisas de opinião, disse que vai "melhorar a relação com o Brasil, como existia com Fernando Henrique Cardoso e outros presidentes". Segundo ele, a "incompatibilidade com o presidente Lula é fictícia" porque "não pode haver incompatibilidades entre os presidentes que trabalham pelos interesses de seus países". Menem manifestou disposição de manter um bom relacionamento com o presidente brasileiro na medida em que "não há incompatibilidade quando se dialoga", afirmou. Carlos Menem defendeu um aperfeiçoamento do bloco regional e disse que "o parlamento do Mercosul tem de ser constituído o mais rápido possível", fazendo eco à proposta do governo brasileiro. Ele opinou ainda que existe a "preocupacão de incorporar o Chile e a Bolívia plenamente" ao Mercosul porque tem o "interesse no corredor bi-oceânico do Chile. Argentina e Brasil no Pacífico e Chile no Atlantico". O ex-presidente que adotou o regime de conversibilidade para a Argentina durante seus 10 anos de governo voltou a defender uma "moeda forte" para seu país e a América Latina. "Convém não só à Argentina mas também ao Brasil ter uma moeda forte e não a instabilidade que causou tantos estragos. Esse filme da desvalorizacão eu não quero ver mais", opinou. Em resposta à Agência Estado se esta moeda poderia ser do Mercosul, como defende o governo brasileiro, Menem disse: "Talvez, quando assumamos o governo, poderemos voltar a propô-la", referindo-se ao fato de ter sido o "autor da idéia da moeda única para o Mercosul, durante o seu segundo mandato". Ele justifica que o "mundo caminha para eliminação das moedas domésticas pelas universais e estas mais fortes estão anotadas", numa mencão ao dólar e ao Euro. Dolarização Menem desmentiu notícias da imprensa argentina desta terça-feira de que teria voltado a defender a dolarização para a Argentina. "Eu não falei que era o dólar, eu disse moeda forte, como ocorreu na Europa que a partir da União Européia comecou a trabalhar em uma só moeda", justificou completando: "é o que penso que pode ocorrer em todo o Continente americano". A AE insistiu sobre se a dolarização ou a volta da conversibilidade estaria de volta à sua agenda de campanha e de um eventual governo, Menem explicou que "neste momento já é impossível" dolarizar ou instituir novamente a conversibilidade. Ele destacou que um dólar a três pesos está bem. ?Vamos deixar assim, mas vamos procurar melhorar e deixar que o mercado atue", concluiu. Antes, no entanto, Carlos Menem criticou duramente o fim da conversibilidade ao classificá-lo de "um dos maiores erros da Argentina, similar à decretacão de guerra" contra os ingleses pelas ilhas Malvinas.