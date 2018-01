Menem reconhece desvantagem frente a Kirchner Pela primeira vez desde o início da atual campanha eleitoral argentina, o ex-presidente Carlos Menem pôs de lado o triunfalismo e reconheceu que as pesquisas de intenção de votos para o segundo turno dão vantagem ao candidato do governo, Néstor Kirchner. ?As pesquisas nos mostram um pouco abaixo, entre 10% e 12%?, disse Menem a jornalistas em um hotel da cidade de Mar del Plata. A maioria das pesquisas para o segundo turno dão a Kirchner mais de 58% das intenções de voto, contra 22% de Menem. Esta é a primeira vez em que o ex-presidente, que antes do primeiro turno de 27 de abril garantia que ganharia logo de cara e que, quando o segundo turno se mostrou inevitável, referiu-se a ele como ?mero trâmite formal?, admite a vantagem do adversário.