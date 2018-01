Menem solicita residência no Chile O ex-presidente argentino Carlos Menem solicitou residência temporária por um ano no Chile, mas assegurou que retornará "muito em breve" à Argentina para conhecer seu neto. Em uma entrevista publicada hoje pelo jornal La Segunda, Menem afirmou também que comparecerá diante da justiça argentina "quando forem dadas as condições e as garantias suficientes". Menem deve comparecer diante do juiz Norberto Oyarbide, que investiga suas contas secretas na Suíça, mas se recusou a comparecer por hora. O departamento responsável por estrangeiros e migração do Ministério do Interior chileno confirmou que Menem solicitou a residência na sexta-feira passada. A residência temporária por um ano pode ser prorrogada antes que a residência definitiva seja concedida. A solicitação foi apresentada pessoalmente por Menem, que decidiu ficar em Santiago junto a sua mulher chilena Cecilia Bolocco e seu filho, Máximo Saúl, de 4 meses. Antes de sus problemas judiciais na argentina, o ex-presidente viajava constantemente entre os dois países. Na entrevista, Menem disse também ter conversado com sua filha Zulemita depois de ela ter dado à luz Lucas, ontem em Buenos Aires, e que "ela estava muito emocionada, diria em lágrimas, o que oconteceu também comigo".