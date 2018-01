Menem usou documento falso para vender armas O ex-presidente da Argentina Carlos Menem, atualmente detido sob acusação de contrabando de armas durante seu governo, teria se valido de um certificado falso da Bolívia para efetuar a transação ilegal, informou hoje o jornal La Nación. A justiça federal argentina ordenou a prisão domiciliar e o julgamento de Menem em 7 de junho, acusando-o de encabeçar uma "associação ilícita", que entre 1991 e 1995 vendeu armas à Croácia e ao Equador (o que era ilegal na época), simulando que o material tinha como destino o Panamá e a Venezuela. O La Nación assegura que um ano antes (1990), o governo de Menem acertou uma falsa operação de venda de armas com a Bolívia e obteve um certificado de "destino final". O material bélico, avaliado em US$ 51 milhões, consistia em 35 canhões calibre 155 mm e 1.500 pistolas calibra 9x9 mm, além de um grande número de munições. Este material, no entanto, jamais chegou à Bolívia e esse país nunca esteve em condição de adquiri-lo, diz o jornal argentino, acrescentando que o governo Menem pagou US$ 10 milhões pelo falso certificado de destino boliviano, necessário para concretizar a operação com a Croácia. "Se forem corretos os novos dados fornecidos por oficiais da polícia boliviana, eles confirmarão a atividade do governo Menem para vender armas de forma ilegal e os vários recursos utilizados para este fim", afirma o La Nación. Menem nega as acusações, afirmando tratarem-se de manobras de seus adversários políticos.