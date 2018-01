Menina chinesa com gripe aviária está fora de perigo A menina chinesa de 8 anos, que por enquanto é o último caso de gripe aviária no país, continua hospitalizada mas está fora de perigo, informou hoje o jornal oficial "China Daily". O jornal oferece fotos da menina, Sun, sorrindo e sendo cuidada por seus parentes e por enfermeiras. É uma das primeiras fotos de uma pessoa contaminada pela gripe aviária publicada na China. Sun, da província de Sichuan, foi diagnosticada como portadora do vírus H5N1 dia 16 de abril. Foi o 18º caso registrado na China, onde 12 pacientes morreram. A menina está no hospital de Suining, e segundo os médicos "recuperou o apetite e uma temperatura corporal normal". Segundo os últimos dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a gripe aviária, desde sua reaparição, em 2004, contaminou 205 pessoas, das quais 113 morreram, no Azerbaijão, Camboja, China, Egito, Indonésia, Iraque, Tailândia, Turquia e Vietnã. No fim de semana também foi registrado um caso de gripe aviária num ganso selvagem da província chinesa de Qinghai, próxima a Sichuan. O caso renovou a preocupação com a transmissão do vírus por aves migratórias.