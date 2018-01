Menina chinesa de nove anos cruza o país de bicicleta Uma menina chinesa de somente nove anos conseguiu percorrer 3.000 quilômetros de bicicleta em 49 dias ao viajar de Shangai (leste da China) a Lhasa, capital da região autônoma do Tibet (sudoeste), informou hoje o diário "China Daily". No país com maior número de ciclistas do mundo, Jiang Huan, acompanhada por seu pai, conseguiu cruzar a China de leste a oeste e finalizar um duro trajeto que acaba a 3.600 metros de altitude, em ar rarefeito. Após finalizar sua odisséia, Jiang garantiu que agora seu sonho é percorrer toda a China em sua bicicleta sozinha, sem a companhia de seu pai. Jiang e ele não são os únicos chineses em aventuras desse tipo. No momento, dois ciclistas chineses septuagenários também estão atravessando o país em uma viagem de 6.000 quilômetros para promover os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e a Expo Universal de Shanghai 2010.