Menina consegue ressuscitar o pai após infarto na Grã-Bretanha

Uma menina britânica de 11 anos conseguiu ressuscitar sozinha seu pai após ele sofrer uma parada cardíaca em casa.

Para realizar o feito, ocorrido no último dia 18 de junho, a pequena Maria Rowe colocou em prática as aulas que recebeu no Redruth Badger Sett nos últimos quatro anos, um programa de ensinamento de práticas de primeiros socorros do serviço médico local voltado para as crianças.

Quando percebeu que seu pai estava sofrendo um infarto, Maria ligou para o 999 (número de emergência médica local) e, guiada pelo telefone por um paramédico, executou um conjunto de procedimentos conhecido como Ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

No terceiro ciclo da reanimação, John Rowe, de 64 anos, voltou a respirar, antes da chegada da ambulância.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele foi hospitalizado no hospital Royal Cornwall, no sudoeste da Inglaterra, e passa bem. Lá, os médicos constataram que o pai da menina havia sofrido uma parada cardíaca.

A mãe de Maria, Saras, disse: "O que Maria fez foi absolutamente incrível. Ela ficou calma e manteve o controle da situação durante todo o tempo. Eu nem sei o que faria numa hora dessas".

"Eu e John estamos muitos orgulhosos do que Maria fez e seremos eternamente gratos ao aprendizado de primeiros socorros que ela recebeu".

Dave Christophers, um dos responsáveis pelo programa, afirmou: "Não acho que Maria perceba a importância do que fez". "Ela foi calmamente à escola na manhã seguinte como se nada tivesse acontecido", acrescentou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.