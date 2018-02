Menina corta amarra com os dentes e foge do cativeiro Erica Pratt, uma menina de 7 anos, cortou as amarras com os dentes e escapou de seus seqüestradores, numa ação classificada de "fantástica" pela polícia da Pensilvânia. Erica brincava com um menino de 5 anos perto de sua casa num bairro da cidade de Filadélfia quando foi abordada por dois indivíduos e levada à força para um automóvel - um Buick branco, segundo testemunhas. Amordaçada e imobilizada (pés e mãos) com fita adesiva, ela foi trancada pelos seqüestadores no sótão de uma casa abandonada, localizada a cerca de 20 quilômetros de distância. Os seqüestradores a deitaram num colchão, disse o inspetor de polícia Robert Davis, ressaltando que ela não apresentava ferimento. "Eles só deram a ela um pouco de água." Em seguida, telefonaram para a avó da menina Barbara Pratt, pedindo resgate de US$ 150 mil. Erica mora com a avó. Depois de chorar um pouco durante as 24 horas que passou no sótão, ela começou a tentar se soltar, roendo a amordaça.