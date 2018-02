Menina de 10 anos pode ter morrido por overdose de ecstasy Os investigadores da morte de uma menina de 10 anos disseram nesta segunda-feira que ela pode ter morrido em decorrência de uma overdose de ecstasy. O detetive superintendente Ian Jones disse que duas mulheres e um homem foram detidos depois de Jade Slack, de 10 anos, ter passado mal em uma casa perto da sua em Lancaster, no norte da Inglaterra. Ela foi levada à enfermaria de Lancaster, onde morreu. "Ainda não podemos afirmar que ela morreu diretamente por causa do ecstasy. Mas temos sérios indícios que apontam para esse lado e continuamos investigando", disse Jones. Uma autópsia e um exame toxicológico serão realizados para determinar a causa da morte. Os três detidos, com idade entre 18 e 20 anos, foram interrogados e libertados em seguida mediante pagamento de fiança. Eles terão de voltar a depor, mas não foram indiciados.