Menina de 11 anos se casa na Índia Anita, uma garota indiana de 11 anos, se casou neste domingo no templo Jalpa Mata, em Rajgarh, na Índia. Anita e Birbal posaram para fotos após a cerimônia de seu casamento. A idade de seu marido não foi divulgada pelas agências de notícias. Ignorando as leis que proíbem o casamento infantil, centenas de crianças, algumas com até sete anos de idade, casaram-se nesta semana, seguindo uma tradição centenária na Índia, segundo os noticiários locais.