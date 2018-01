Menina de 12 anos encontrada viva em escombros no Irã Uma menina de 12 anos foi encontrada viva em meio ao escombros da casa de sua família, no momento em que as buscas por sobreviventes eram suspensas depois de 72 horas. Mais de 25.000 corpos já foram retirados da região de Bam, desde o tremor de 6,6 graus de magnitude atingiu a cidade na sexta-feira. ?Muitas pessoas permanecem soterradas?, disse o porta-voz do governo provincial Asadollah Iranmanesh. Equipes de resgate com equipamentos eletrônicos de busca descobriram a menina pouco depois da alvorada desta segunda-feira, quando as buscas eram suspensas. Ela estava inconsciente e com uma perna quebrada. ?Ela só ficou viva porque o teto não caiu de vez?, disse Shokrollah Abbasi. ?Havia ar para respirar. Nós a encontramos na cozinha. Havia um prato de arroz perto dela, e pode ser que a comida tenha ajudado na sobrevivência?. Os corpos de uma mulher e de um menino foram encontrados na mesma casa.