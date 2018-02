Menina de 5 anos estuprada na Índia morre no hospital

Ele declarou que a menina foi supostamente estuprada por um amigo de seus pais e deixada numa fazenda perto de casa. De acordo com Yadav, dois homens foram detidos.

A Índia tem registrado um aumento no número de estupros e crimes sexuais contra mulheres e crianças. Autoridades dizem que o fato se deve ao maior número de registros dos crimes.

O ataque contra a menina ocorreu quatro meses depois do estupro coletivo, dentro de um ônibus, de uma mulher em Nova Délhi. O fato provocou irritação em todo o país por causa da forma como as mulheres são tratadas no país. As informações são da Associated Press.