Menina de 5 anos sofre estupro brutal na Índia

"Inicialmente registramos o caso como sequestro. Agora já lançamos uma investigação preliminar de estupro e tentativa de homicídio", afirmou o porta-voz da polícia de Nova Délhi, Rajan Bhagat. Ele acrescentou que foi lançada uma operação de busca de um vizinho de 22 anos acusado dos crimes.

A criança foi internada na quarta-feira, depois que uma pessoa ouviu seu choro e chamou a polícia. Os médicos afirmaram que o estado dela é crítico. "A menina estava traumatizada quando foi trazida para nós. Havia ferimentos em seus lábios, bochechas e no tronco. Havia hematomas em seu pescoço", disse R.N. Bansal, superintendente do hospital onde ela foi internada. Segundo ele, as lesões no pescoço sugerem que o atacante pode ter tentado estrangulá-la. Os médicos disseram que a região genital da menina havia sido mutilada e objetos foram inseridos no local, causando ferimentos internos graves.

A violência contra as mulheres vem obtendo a atenção da mídia indiana após o estupro de uma universitária em um ônibus em Nova Délhi em dezembro. Ela acabou morrendo e o caso desencadeou amplos protestos no país. / NYT e AFP