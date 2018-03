Menina de 9 anos casa-se com cachorro para espantar mau agouro Uma menina de 9 anos de idade casou-se com um cachorro vira-lata numa cerimônia à qual compareceram mais de 100 convidados como parte de um ritual destinado a pôr fim a um mau agouro, informou hoje a imprensa indiana. O insólito casamento ocorreu no povoado de Khanyan, no Estado indiano de bengala, informou o jornal Hindustan Times. A menina, Karnamoni Handsa, teve de ser casada com rapidez para encerrar um mau agouro, segundo as crenças da tribo santhal. Um dente de Karnamoni caiu de sua arcada dentária superior. Na tribo santhal, isso é considerado um mau presságio. O pai da menina, Baburam Hands, um pobre camponês, não tinha dinheiro suficiente para pagar o dote de sua filha para casar-se com um rapaz e, por esse motivo, decidiu economizar dinheiro utilizando como noivo um cachorro, informou o jornal. O casamento foi celebrado em 11 de junho. Outro jornal informou que o ritual não interfere na vida da menina, que é livre para casar-se mais tarde. Não precisa nem ao menos se divorciar do cachorro por incompatibilidade de gênios, já que isso também custaria dinheiro.