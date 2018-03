Menina de nove anos é seqüestrada na Califórnia Uma menina de nove anos foi seqüestrada em sua casa por um desconhecido que aparentemente entrou pela janela e bateu na mãe e no irmão adolescente da garota antes de fugir com ela em um automóvel, informou a polícia neste sábado. A mãe e o irmão, de 13 anos, disseram à polícia que nunca tinham visto o agressor antes do seqüestro, ocorrido ontem, disse Katherine Unger, porta-voz da polícia de San José na Califórnia. "Deus queira que a encontremos logo", disse. "Tememos que algo de ruim tenha acontecido." O suspeito jogou Janette Tamayo no banco de trás do carro estacionado por ele em frente à casa da família, explicou Unger. Depois do telefonema da mãe para o serviço de emergência, a polícia começou a realizar buscas pela região. De acordo com informações da polícia, o suspeito tem baixa estatura, aparência hispânica, deve ter mais de 20 anos e fugiu com a menina num veículo sedan prateado. Teme-se que ele tenha fugido para o México com a menor.