Menina de seis anos é resgatada nas Filipinas Uma menina de seis anos seqüestrada há três semanas foi resgatada neste sábado por soldados filipinos que cercaram a localidade onde ela era mantida cativa no sul das Filipinas, disseram fontes do Exército. Os guerrilheiros filipinos responsáveis pelo seqüestro enfrentaram durante 15 minutos a ofensiva de soldados e policiais contra o cativeiro de April Grant na ilha de Basilan, no sul do país, e em seguida fugiram - alguns pelas montanhas, sendo perseguidos pelas tropas, outros em dois barcos a motor. A ofensiva não deixou feridos, declarou à rádio local o chefe de polícia Abdurrahman Hashim. April Grant foi raptada quando se encontrava junto de sua mãe filipina, Mina Rasul Grant, em Basilan. Seu pai é britânico. A menina disse ter sido bem tratada pelos seqüesradores, e o médico que a examinou ao final de 23 dias de seqüestro garantiu que ela está bem, "salvo as mordidas de mosquitos".