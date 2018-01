Menina é encontrada viva em ruínas na Argélia Uma menina de 12 anos foi encontrada muito fraca, mas viva, entre os escombros de sua casa 34 horas depois de um devastador terremoto ter atingido o norte da Argélia, informaram fontes ligadas ao departamento de defesa civil. As autoridades argelinas informam que mais de 1.600 pessoas morreram e 7.207 ficaram feridas no terremoto. Três dias de luto foram decretados pelas vítimas da tragédia. A pequena Hassiba teve um braço fraturado e respirava com dificuldade quando equipes de resgate a encontraram nos destroços de sua residência em Bordj el-Kiffan, um bairro periférico na zona leste de Argel. De acordo com médicos que a levaram a um hospital, é possível salvar sua vida. A casa onde ela vivia com a família foi construída há somente dois anos. Diversos aviões militares têm se dirigido ao aeroporto de Argel, alguns com remédios, outros com equipes de resgate provenientes de França, Áustria, Alemanha, Grã-Bretanha, Espanha, Rússia e Itália.