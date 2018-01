Menina morre com cobra enrolada no pescoço O Hospital Infantil de Pittsburgo declarou ontem a morte cerebral de Amber Montain, uma garota de oito anos que foi encontrada com uma píton de três metros enrolada no pescoço. Na quarta-feira, a mãe da garota a encontrou desacordada no piso da cozinha, tentou reanimá-la, mas quando os paramédicos chegaram afirmaram que Ambar não respirava mais. Segundo a polícia de Irwin, cidade onde residem os Montain, a cobra, uma das cinco criadas pela família, aparentemente fugiu de um tanque no quarto dos pais da vítima. O pai da menina é um admirador de répteis e cria também lagartos.