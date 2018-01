Menina palestina morre baleada em Rafah Rawan Mohamed Abú Zeid, uma palestina de apenas três anos, foi morta neste sábado, com um tiro na cabeça, no distrito Brasil do acampamento de refugiados de Rafah, na Faixa de Gaza. Os parentes da menina disseram que ela foi atingida por disparos de soldados israelenses enquanto ia com o irmão de 19 anos a uma doceria comprar caramelos.