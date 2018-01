Meninas presas e algemadas. Por mentir e levar alguém a prisão Três meninas de 12 anos foram levadas algemadas da escola, hoje, depois que a polícia as acusou de forjar uma história que mandou um sem-teto para a prisão por oito meses. As garotas foram levadas a um centro de detenção juvenil. Uma foi também acusada de perjúrio. Na primavera do ano passado, as adolescentes, então com 11 anos, contaram a polícia que foram perseguidas e atacadas por Eric Nordmark, um andarilho, em Garden Grove, na região de Los Angeles. Nordmark foi preso sob sete acusações de assalto e molestamento de crianças. Uma das garotas admitiu, agora, que ela e suas amigas inventaram a história para encobrir um atraso na escola. As acusações foram canceladas e Nordmark, libertado. Shirley MacDonald Juarez, advogada de uma das meninas, criticou o modo pelo qual a polícia conduziu o caso. ?Essas meninas cooperaram com a polícia. Não havia necessidade disso?, disse sobre a prisão delas. A polícia reconhece que errou, mas ao mostrar as garotas a mesma coleção de fotos de suspeitos, ajudando-as inadvertidamente a tramar para identificar a mesma pessoa.