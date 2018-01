Meninas que mataram por fama pegam 8 anos de prisão Duas adolescentes espanholas que confessaram o assassinato de uma colega de classe "para saber como era e para ficarem famosas" foram sentenciadas hoje a oito anos de prisão em um centro de detenção juvenil. A sentença, o máximo permitido sob a nova lei espanhola sobre crimes juvenis, foi lida por um júri num tribunal da cidade sulista de Cadiz. O crime ocorreu em maio do ano passado na cidade vizinha de San Fernando, quando as duas jovens assassinas de 16 e 17 anos, espancaram até a morte Clara Garcia, de 16 anos. As duas atacantes, cujos nomes não foram divulgados por serem menores na época do crime, disseram à polícia que levaram Garcia a um terreno baldio e a persuadiram a tapar os olhos como parte de um jogo. As assassinas foram detidas no dia seguinte ao crime, depois que os pais de Garcia denunciaram o desaparecimento de sua filha e afirmaram que ela havia saído com as duas amigas. Segundo a polícia, as atacantes afirmaram que "queriam saber como era a experiência de matar alguém e queriam ficar famosas".