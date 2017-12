Menino brasileiro é retido em Taiwan Um menino brasileiro de cinco anos está sendo retido em Taiwan desde março pelos familiares do pai, que morreu depois de levar o filho para uma visita ao país. Iruan Ergui Wu vivia com a avó, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, desde a morte da mãe brasileira, em 1998. O pai, Teng-Shu Wu, 46 anos, era capitão de um navio pesqueiro e, a cada seis meses, costumava encontrar-se com o menino em Montevidéu, no Uruguai. Em 9 de março, a avó, Rosa Leocádia da Silva Ergui, viajou com Iruan à capital uruguaia para se encontrar com Wu. ?Eu sempre levava meu neto para ver o pai. Desta vez Wu disse que queria levar o filho para conhecer a família, em Taiwan, e que voltaria em 15 dias?, disse Rosa. Pai e filho embarcaram de avião para Taiwan, e, no último dia 28, Rosa recebeu a notícia da morte de Wu da empresa para a qual ele vendia atum no Uruguai, a Companhia Tina Si. De acordo com as informações do irmão de Wu, ele teria morrido enquanto dormia, provavelmente de enfarte. O irmão também avisou, por meio de um amigo chinês que conhecia Rosa, que Iruan seria criado pela família em Taiwan. ?Disseram que não iriam mandar meu neto de volta e que iriam cuidar dele lá?. Rosa já conversou com o menino, por telefone, mas diz que nas últimas vezes Iruan tem chorado e perguntado pelo irmão mais velho, João, de 10 anos. O menino só fala português, e os familiares de Wu, chinês. ?Pobrezinho do meu neto. Ninguém entende ele. É como uma pessoa surda e muda?, diz Rosa. A avó contratou um advogado, que ingressou com uma ação cautelar na Vara da Infância e Juventude de Canoas, pedindo a busca e apreensão de Iruan em Taiwan. O objetivo é que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil acione a embaixada em Taiwan para obter junto às autoridades locais a busca de Iruan. De acordo com o advogado Márcio Tavares Moreira, Wu teria assinado uma escritura pública concedendo a tutela de Iruan à avó. ?Precisamos de todo o apoio possível. A grande dificuldade será convencer a Justiça de Taiwan a entregar o menino?, diz Moreira.