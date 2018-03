Menino colombiano é morto a tiros por roubar laranjas

Um homem de 77 anos que tomava conta de um sítio perto de Bogotá matou com um tiro um menino que entrou no terreno para pegar uma laranja, informou na segunda-feira, 18, a imprensa colombiana. O incidente aconteceu em La Vega, no departamento de Cundinamarca. Seis jovens, de 13 a 16 anos, passavam pelo local de bicicleta e alguns deles se aproximaram para colher frutas. O homem que atirou disse às autoridades que não apontou no menino, e apenas deu tiros para o alto. Versões de parentes da vítima dizem que o menino entrou no sítio, que não estava cercado, e que levou o tiro no pescoço. A morte foi imediata.