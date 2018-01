Menino de 10 anos mata o pai a tiros nos EUA Um menino de 10 anos matou o pai a tiros, informam as autoridades americanas. Rick James Lohstroh, de 41 anos, havia chegado à casa da ex-mulher para pegar o filho para uma visita de final de semana e estava dentro de seu carro. O menino, usando uma arma da mãe, atirou várias vezes no pai pelas costas, através do encosto do banco do motorista. Depois desceu do automóvel e continuou a atirar. Lohstroh era médico e trabalhava na Universidade do Texas. O menino morava com amãe e um irmão de 7 anos. O pai e a mãe partilhavam a custódia dos dois. A polícia não quis informar o paradeiro do menino, nem quais as acusações que pesam contra ele.