Menino de 14 anos é acusado de matar outro de 11 Um menino de 14 anos foi acusado de matar Joe Geeling, de 11 anos, informou neste domingo a polícia britânica. O corpo da criança havia sido encontrado na última quinta-feira, em uma fundação no parque de Bury, com diversas punhaladas. O suspeito, que não teve sua identidade divulgada por ser menor de idade, comparecerá nesta segunda-feira a um tribunal da Greater Manchester, confirmou uma porta-voz policial. O suposto assassino havia sido detido quinta-feira, horas após o corpo de Joe ser encontrado. Várias paróquias de Bury celebrarão missas neste domingo em memória de Joe Geeling, que havia sido visto pela última vez na quarta-feira, quando saía do colégio.