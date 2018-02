Menino de 14 anos morre após briga de torcidas na Argentina

Um menino de 14 anos morreu na sexta-feira, 5, em um hospital da cidade de Rosário, na Argentina, após ter levado um tiro em uma briga de "barras bravas" (torcidas organizadas) do Newell's Old Boys.

Walter Cáceres, a 244ª vítima fatal da violência na história do futebol argentino, foi atingido quatro vezes, sendo três na cabeça, quando retornava a Rosário em um ônibus com outros torcedores após o jogo disputado pelo clube contra o Huracán, em Buenos Aires, válido pela segunda temporada do torneio Clausura do Campeonato Argentino.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O veículo parou após os pneus terem sido estourados. Quando seus ocupantes desceram, foram atacados a tiros. Alguns dos torcedores que estavam no grupo revidaram com mais disparos.

A imprensa de Rosário afirma que a principal hipótese do fato, segundo os investigadores, seria um acerto de contas entre membros que disputam a liderança da torcida.

Carlos Cáceres, pai do menino, disse aos jornalistas que "a Polícia e a Justiça sabem quem são" os assassinos de seu filho, e na próxima semana divulgará detalhes.

"O que posso dizer agora é que há muita gente envolvida com o problema das 'barras bravas': a Polícia, pessoas do Governo, dos tribunais, mas todos lavam as mãos e olham para outro lado", afirmou. Cáceres disse que um dos agressores que atacaram o ônibus levava uma metralhadora.

"Isto é uma loucura, vai além de questões políticas internas do clube. Morreu um menino de 14 anos e há uma família destroçada, mas a tragédia poderia ter sido ainda pior", lamenta Claudio Martínez, vice-presidente do Newell's.