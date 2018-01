Menino de 3 anos sobrevive três dias sozinho na Sibéria

MOSCOU - Um menino de 3 anos russo que desapareceu na taiga da Sibéria foi encontrado três dias mais tarde, vivo e saudável, relataram a mídia da Rússia e o Ministério de Emergências.

Tserin sumiu de sua casa no vilarejo remoto de Tyva, no sul da Sibéria, no último fim de semana. Deixado sozinho, ele foi atrás de seus cães, que o levaram à taiga - uma floresta entre a tundra e as estepes povoada por animais selvagens, como ursos, lobos, linces e raposas.

Três dias de buscas de mais de 100 policiais e agentes de resgate, cães farejadores e um helicóptero não deram resultado. Mais tarde, o menino ouviu seu tio chamando e respondeu. Ele estava a poucos quilômetros de casa.

A primeira coisa que o menino pediu foi seu carrinho de brinquedo, disse um agente de resgate, de acordo com a mídia local.

Tserin provavelmente sobreviveu porque não entrou em pânico, teria dito um socorrista local. Seu primeiro gesto ao se ver perdido foi terminar o chocolate que trazia em um dos bolsos. Depois, ele se deitou em um local seco debaixo de uma árvore e adormeceu.

De forma bastante previsível, ele já foi apelidado de Mogli. / REUTERS