Menino de 5 anos leva maconha à escola; outro de 4, crack Um menino de 5 anos levou um saquinho de maconha à escola e salpicou a droga sobre a lasanha de um coleguinha como se fosse orégano. O prato, no entanto, foi retirado por um supervisor antes que o outro menino pudesse comer o seu conteúdo. O fato ocorreu na cantina da escola primária Gratigny, em Miami (EUA). A polícia disse que não se pôde determinar de imediato se o menino sabia o que levava em sua bolsa, mas afirmou que ele tentou esconder a maconha quando o supervisor apareceu. As autoridades policiais e de bem-estar social abriram uma investigação sobre a família do garoto. A polícia também leva em consideração a possibilidade de algum amigo do garoto envolvido lhe ter entregue a droga. Também hoje, em Indianápolis, um garoto de 4 anos levou à sua classe do jardim de infância uma quantidade de crack avaliada em US$ 10 mil e mostrou a droga aos demais amiguinhos afirmando que se tratava de farinha de trigo. Os professores se deram conta de que se tratava de cocaína e chamaram as autoridades. "Isto poderia ter matados as crianças", disse o sargento de polícia Roger Tuchek. A polícia agora está à procura dos pais do menino.