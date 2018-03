Menino de 5 anos mata irmã acidentalmente nos EUA Um menino de cinco anos atirou acidentalmente e matou sua irmã de dois anos, usando um rifle que ganhou de presente no ano passado, segundo informaram autoridades de Kentucky, nos Estados Unidos. A garota foi atingida por uma única bala na região do tórax. A mãe das crianças encontrava-se no local quando aconteceu o acidente, na tarde de terça-feira. Ela estava na varanda da casa quando ouviu o disparo, segundo o médico legista Gary White.