Menino de 8 anos distribui heroína em escola nos EUA Um menino de 8 anos, que está na terceira série do ensino fundamental, levou para a escola mais de 60 papelotes de heroína e os distribuiu para seus colegas de classe. A polícia de Wilkinsburg, cidade americana no Estado da Pensilvânia, disse que a droga foi descoberta anteontem pela professora do garoto.