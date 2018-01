Menino desaparecido no atentado de Barcelona é encontrado vivo, dizem jornais De acordo com os jornais 'El País' e 'El Mundo', Julian Cadman, de 7 anos, está em um hospital da cidade e desde o sua localização era conhecida pelas autoridades desde o princípio; diário britânico, 'The Guardian', no entanto, diz que a criança continua sumida