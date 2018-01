Menino é resgatado depois de quase 6 dias sob escombros Quase seis dias depois do desabamento de um prédio na Turquia, equipes de resgate retiraram com vida hoje (08) dos escombros um jovem de 16 anos. Muhammet Kalem foi o primeiro sobrevivente a ser resgatado das ruínas do prédio na cidade de Konya nos últimos cinco dias e seu pai, Ahmet, tinha tão poucas esperanças de encontrar o filho vivo que já havia cavado seu túmulo. O prédio de 11 andares no centro da Turquia desabou na segunda-feira passada, matando pelo menos 71 pessoas. Vinte e nove sobreviventes já haviam sido encontrados, mas o último tinha sido resgatado na terça-feira. Mais oito corpos foram retirados das ruínas hoje. Já no hospital, Muhammet disse que não perdia as esperanças pois continuava escutando as vozes da equipe de resgate, e que economizou energias dormindo. Muhammet tinha cortes no rosto e no corpo quando foi retirado dos escombros e levado às pressoas ao hospital. Seu médico, Riza Saribabicci, disse que o rapaz está em boas condições mas deverá passar a noite sob observação na unidade de tratamento intensivo. Saribabicci afirmou que era um milagre o jovem ter sobrevivido sem água nem comida por quase seis dias. "Vai além da minha imaginação", admitiu o médico. A maioria das pessoas pode sobreviver apenas cerca de dois dias sem água, afirmou Saribabicci. Pelo fato de ter dormido, ao invés de ficar lutando para sair, Muhammet foi capaz de reduzir seu metabolismo, e a necessidade de água e comida. O pó de concreto cobrindo seu corpo o manteve aquecido, o capacitando a resistir a noites congelantes. O chefe do resgate, Omer Cevikbas, disse que viu os olhos do menino em um buraco no meio dos escombros. "Vi que um cano de plástico estava se movendo", contou Cevikbas. "Quando olhei por uma abertura, vi seus olhos. Foi extraordinário". Segundo Cevikbas, ao ser resgatado, o adolescente perguntou que dia era e disse que estava com fome e sede. A mãe e o irmão do adolescente continuam desaparecidos sob os escombros. O pai do jovem, Ahmet, havia praticamente perdido as esperanças, e já cavara o túmulo para os três. Cerca de 40 pessoas continuam desaparecidas. A queda do prédio foi atribuído a defeitos de construção. Os empreiteiros Vedat Kaya e Ismail Canlier foram detidos pela polícia na quarta-feira, e aguardam presos o julgamento, acusados de negligência por ignorar leis de edificação.