Menino encontrado vivo depois de 4 dias soterrado Num surpreendente resgate mostrado ao vivo pela televisão japonesa, um menino de dois anos foi salvo com vida depois de ter passado quatro dias soterrado por causa de um dos diversos terremotos que atingiram o Japão durante o fim de semana. As equipes de resgate também retiraram dos escombros o corpo sem vida da mãe de Yuta Minagawa, Takako, de 39 anos. Acredita-se que a pequena Mayu, de três anos, irmã de Yuta, ainda esteja soterrada. Versões iniciais davam conta Takako Minagawa havia sido resgatada com vida, mas não teria resistido aos ferimentos e morrido pouco depois de ser socorrida. Horas mais tarde, médicos que a receberam no hospital disseram acreditar que a mãe aparentemente morreu instantaneamente, por causa do impacto das imensas pedras que caíram sobre o veículo que dirigia. O carro da família Minagawa foi atingido no sábado por rochas e terra que deslizaram de um barranco sobre uma estrada na província de Niigata, onde um tremor de 6,8 graus de magnitude deixou pelo menos 31 mortos. O veículo foi avistado sob os escombros na terça-feira. A mãe e seus dois filhos estavam no carro no momento da catástrofe. O resgate do pequeno Yuta foi transmitido ao vivo pela televisão. Depois de quatro dias soterrado, o menino estava coberto de terra, mas ainda consciente. Ele foi levado para um hospital a bordo de um helicóptero, disse Keiko Kondo, uma porta-voz do Corpo de Bombeiros de Tóquio.