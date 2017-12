Menino libanês de 7 anos seqüestrado no Iraque é libertado Seqüestradores libertaram Mohammed Hamad, um menino libanês de 7 anos capturado no Iraque há uma semana, informou o ministro das Relações Exteriores do Líbano nesta sexta-feira. Ainda não está claro se foi pago resgate. Hamad é filho de um libanês que vive no Iraque há 30 anos. Ele foi seqüestrado na sexta-feira passada quando ia da escola para casa, na província de Diyala, que fica ao leste de Bagdá.