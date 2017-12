Menino libanês morre na fronteira com Israel Ali Yassin, um menino libanês de apenas quatro anos, foi morto na manhã desta terça-feira numa explosão no vilarejo de Houla, próximo à fronteira com Israel. O irmão gêmeo de Ali ficou ferido na explosão. Ainda não se sabe se a bomba que matou o menino foi lançada pelo Líbano ou se foi atirada do lado israelense. O Exército de Israel afirmou que pelo menos três bombas foram atiradas na manhã desta terça-feira pelo Líbano em Israel. A rádio israelense afirmou que o garoto libanês foi morto na explosão de uma dessas bombas. Não há notícias de civis feridos no lado israelense, mas algumas horas antes da explosão que matou Ali Yassin um soldado israelense morreu em um tiroteio na fronteira.