Menino morre após cair em piscina geotérmica na Nova Zelândia

Menino passava férias com família em parque na cidade de Rotorua

Um menino de 8 anos morreu após cair numa piscina geotérmica na Nova Zelândia.

O garoto, que não teve o nome revelado, caiu numa piscina natural com água fervente na cidade de Rotorua no domingo, dia 26.

Ele foi levado de avião à cidade de Auckland, a maior do país, e passou por intenso tratamento, mas morreu na quinta-feira.

A temperatura em piscinas geotérmicas pode ultrapassar 100ºC. A polícia investiga como o menino caiu no poço.

Destino turístico

A Nova Zelândia abriga várias regiões onde a atividade geotérmica produz piscinas quentes naturais e gêiseres, que fazem jorrar água e vapor.

O menino estava com a sua família no parque Kuirau, na cidade turística de Rotorua.

Uma testemunha, Anna Kare, disse ao jornal New Zealand Herald que viu um adolescente carregar o menino até os seus pais.

"Eu vi que as queimaduras iam da cabeça aos pés dele", disse ela.

O menino, que, segundo relatos, vivia numa ilha no Pacífico, passava férias na Nova Zelândia com a família.

O governo de Rotorua pediu que testemunhas colaborem com a investigação. Segundo funcionários do governo, todas as piscinas no parque foram cercadas.