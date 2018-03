Menino morre com tiro em exposição de arma nos EUA Um menino de oito anos morreu depois de disparar acidentalmente contra a própria cabeça enquanto manuseava uma submetralhadora sob a supervisão de um adulto durante uma exposição de armas nos Estados Unidos, informou a polícia local. A criança manuseava uma submetralhadora Uzi em um estande de tiro ontem quando perdeu o controle da arma a atingiu a própria cabeça durante uma exposição de armas em Westfield, no Estado americano de Massachusetts, disse o tenente de polícia Lawrence Valliere. O menino estava acompanhado de um instrutor certificado e "atirava dentro de um estande quando a força da arma fez com que ela fosse para cima e se voltasse na direção dele", diz um comunicado da polícia. "Foi um tiro acidental auto-infligido", prossegue o documento. A criança foi levada para o Centro Médico Baystate, onde faleceu. O nome da vítima não foi divulgado. Apesar de a morte aparentemente ter sido acidental, a polícia e a promotoria pública locais estão investigando o caso. A exposição de armas ocorria no Westfield Sportsman''s Club. Em sua página na internet, o clube qualifica a exposição como "totalmente legal e divertida". Funcionários do clube não foram encontrados hoje para comentar o incidente.