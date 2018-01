Menino palestino de 13 anos morre a tiros Um menino palestino de 13 anos, Bilal Awad, foi morto nesta terça-feira nas proximidades do Cruzamento de Netzarim, no centro de Gaza. Testemunhas palestinas disseram que o garoto foi alvejado sem aviso por soldados israelenses quando passava com um grupo de amigos pela rodovia principal, a cerca de 500 metros de um posto do Exército. O Exército negou envolvimento na morte do menino, dizendo que seus soldados não fizeram disparos na área naquele momento. O ataque de helicóptero que matou um major da equipe de segurança de Yasser Arafat, também nesta terça-feira, marcou a última escalada na recente onda de violência. Um braço do movimento Fatah, de Arafat, anunciou que iria intensificar ataques contra israelenses a fim de sabotar a promessa de Sharon de trazer segurança. Assessores de Sharon, por seu lado, prometeram endurecer nas retaliações.